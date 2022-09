Marrëveshja me Rusinë, Von Cramon-Serbisë: Skandal, anëtarësimi në BE s’kalon përmes Moskës

Kjo marrëveshje mes dy shteteve u nënshkrua nga ministri i Jashtëm serb, Nikola Selakoviq dhe homologu i tij, rus Sergei Lavrov, shkruan lajmi.net

Von Cramon përmes një postimi në Twitter, këtë marrëveshje e ka cilësuar si skandal të madh, duke shtuar se hyrja në Bashkimin Evropian nuk kalon përmes Moskës.

“Ky është një skandal i rëndë. Në mes të luftës së furishme, Ministria e Jashtme e Serbisë nënshkruan plan për bashkëpunim në të ardhmen me agresorin Rusinë. Ose ndoshta është thjesht një sinjal për ne që të ngrijmë bisedimet e anëtarësimit në Bashkimin Evropian pasi hyrja në BE nuk kalon përmes Moskës”, ka thënë Von Cramon. /Lajmi.net/

This is a serious scandal. In the midst of raging war, @MFASerbia 🇷🇸 signs the plan on future collaboration with the 🇷🇺 aggressor.

Or maybe it’s just a signal for us to freeze the 🇪🇺 accession talks as entering the EU does not go through Moscow. https://t.co/XsYRcWKVnX

— Viola von Cramon 🇺🇦🇪🇺 (@ViolavonCramon) September 24, 2022