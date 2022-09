Marrëveshja me Rusinë, Tahiri: BE të pezullojë negociatat me Serbinë Shefi i Grupit Parlamentar të AAK-së Besnik Tahiri ka reaguar pas marrëveshjes mes Serbisë dhe Rusisë për konsultime në fushën e politikës së jashtme. Ai në një postim në Facebook ka thënë se Bashkimi Evropian duhet të pezullojë negociatat për anëtarësimin e Serbisë, sikurse edhe NATO të pezullojë programet e veta, ndërsa vendet e rajonit…