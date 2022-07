Marrëveshja me MCC-në, Kurti e Osmani sot mbajnë konferencë për media Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani dhe kryeministri i Kosovës Albin Kurti do të mbajnë sot konferencë për media. Kështu është njoftuar nga Zyra e Presidentit e Republikës së Kosovës, duke treguar se konferenca do t’i kushtohet vizitës në SHBA. Ky është njoftimi i plotë: Presidentja Osmani dhe Kryeministri Kurti mbajnë sot konferencë për media Sot…