Marrëveshja me Kishën Serbe, partia e Gjukanoviqit synon ta rrëzojë Abazoviqin Partia Social Demokrate e Malit të Zi, në krye me Millo Gjukanoviq, ka njoftuar se do të nisë sot votëbesimin kundër Qeverisë Abazoviq. Një gjë e tillë e ka njoftuar vetë partia e Gjukanoviqit me anë të një postimi në ‘Twitter’, duke thënë se kreu i ekzekutivit malazez shkeli interesat nacionale të shtetit, shkruan lajmi.net.…