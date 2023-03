Marrëveshja e mundshme me Serbinë, Krasniqi: S’e mbështesim sipas versionit aktual

Kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës, Memli Krasniqi, thotë se nuk do të votojnë marrëveshjen me Serbinë në Kuvend, në formën e tillë siç është dakorduar në bazë të planit të Bashkimit Evropian.

Megjithatë, ai është pesimist se në takimin e së shtunës në Ohër do të ketë marrëveshje, pasi thotë se dallimet janë të mëdha për planin e zbatimit të saj.

Megjithatë, lideri i PDK-së shtron nevojën që çfarëdo marrëveshje me Serbinë të përfundojë në Kuvend për ratifikim për legjitimim.

“Kjo është marrëveshje ndërkombëtare dhe duhet të sillet në Kuvend për ratifikim, përndryshe nuk do të ketë validitet legal, nuk do të jetë obligativ. Kjo është shumë e rëndësishme të thuhet dhe sqarohet. Marrëveshja si e tillë i përmbushë kriteret që kërkohen nga neni 18 i Kushtetutës dhe duhet të sillet në Kuvend për ratifikim…Në momentin që një gjë e tillë arrihet ne do t’i vazhdojmë diskutimet tona, duke përfshirë mbledhjet e Këshillit Drejtues, kryesisë së partisë, diskutimeve të hapura për të vendosur për qëndrimin final. Por, një gjë ua them kështu si është kjo marrëveshje nuk mund të ketë mbështetjen tonë”, thotë ai.

Krasniqi shprehet se pa plan të zbatimit s’do të ketë marrëveshje në Ohër më 18 mars.

“Pa pasur një dakordim sa i përket planit të zbatimit, aneksit që përfshihet në nenin 11 s’ka marrëveshje fare. Neve na mbetet të shohim a do të ketë marrëveshje, apo jo, përtej deklarimeve taktizuese që mund t’i bëjnë palët…Ne duhet të shohim tekstin final, duhet të dimë a ka marrëveshje, pasi ajo është deklarative, e marrëveshja ndodh kur nënshkruhet. Deri në atë moment ka një rrugë të gjatë dhe unë besoj se ka dallime të mëdha sa i përket planit të zbatimit”, shton Krasniqi.

Sipas tij dëmet nga marrëveshja e dakorduar në Bruksel tani po i pranojnë edhe krerët e shtetit, duke potencuar nenin shtatë si koncesion që rrezikon të krijojë një status të një autonomie politike për komunitetin serb.

“Neni shtatë është neni më problematik i krejt kësaj marrëveshjeje. Esencialisht rrezikon të krijojë një status të një autonomie politike për komunitetin serb në njërën anë, po ashtu edhe një status të ekstraterritorialitetit religjioz për Kishën Ortodokse Serbe në anën tjetër. Tashmë liderët e shtetit po e pranojnë që është koncesion, por ende s’po tregojnë çfarë koncesioni është vërtet dhe çfarë niveli e dëmton rregullin kushtetues të Kosovës”, deklaron ai.

Kjo ujdi, sipas liderit opozitar, dëshmon degradimin e procesit të dialogut që kryeministri Albin Kurti ka bërë, duke sjell marrëveshje pa njohje.

“Fatkeqësisht sot marrëveshja që është në tavolinë as nuk është finale, as gjithëpërfshirëse dhe as nuk e ka në qendër njohjen e ndërsjellë. Ne s’mund të jemi injorues ndaj këtyre fakteve, pasi ka degraduar ky proces, para së gjithash për shkak të përgjegjësisë që e ka Albin Kurti dhe për shkak të fajit të tij për t’i zbatuar ato kërkesa dhe ato qëllime shtetërore që me vite me radhë i kemi pasur të gjithë. Arroganca e tij, shpërfillja, moskoordinimi në kohën kur është dashur me partnerët ndërkombëtarë dhe shumë gabime të tjera, duke filluar prej mungesës së përvojës politike, diplomatike, negociuese dhe deri tek qasja tek të cilën e ka pasur të gabuar ka sjellë këtë rezultat”, thekson Krasniqi.

Në anën tjetër, Krasniqi potencon se në bazë të takimeve me aleatët ndërkombëtarë ka parë edhe humbje të ambicies së tyre për dialogun.

“Ka humbje të ambicies edhe nga ana e partnerëve ndërkombëtarë, sepse realisht ata sot nuk mund të ofrojnë më shumë. Është e dhimbshme që jemi në situatën që jemi me një qasje merre ose leje, kur kjo që na ofrohet të marrim është shumë herë më pak dhe më pak e rëndësishme sesa ajo që është diskutuar dhe punuar vite më radhë”, përfundon Krasniqi.