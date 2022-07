Marrëveshja e MCC-së, arsyeja e shkuarjes së Osmanit e Kurtit në Amerikë Presidentja e vendit, Vjosa Osmani si dhe kryeministri Albin Kurti, kanë udhëtuar për në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Në njoftimin për media lidhur me udhëtimin e tyre është theksuar se Osmani dhe Kurti do të marrin pjesë në ceremoninë e organizuar në Kongresin amerikan për nënshkrimin e marrëveshjes me Korporatën e Sfidave të Mijëvjeçarit…