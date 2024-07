Marrëveshja BE-Serbi për litiumin, profesori Bieber: Me një qasje të tillë, zgjerimi i BE-së ka vdekur Politologu dhe profesori në Universitetin e Grazit, Florian Bieber, është deklaruar rreth lidhjes së marrëveshjes në mes Bashkimit Evropian dhe Serbisë në lidhje me litiumin. Ai ka thënë se kjo marrëveshje më shumë u shërben interesave të BE-së sesa vlerave të saj. Kështu sipas tij, zgjerimi i BE-së “ka vdekur”. “Mesazhi do të dëgjohet në…