Marrëveshja Azerbajxhan–Armeni, Osmani: Nën udhëheqjen e SHBA-së, bota është më e sigurt
Presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani, ka mirëpritur marrëveshjen e paqes të arritur mes Azerbajxhanit dhe Armenisë, e ndërmjetësuar nga presidenti amerikan, Donald Trump.
Në një postim në platformën X, Osmani ka përgëzuar presidentin amerikan, duke e cilësuar këtë marrëveshje historike si dëshmi të fuqisë së lidershipit amerikan.
“Nën udhëheqjen e SHBA-së, bota është më e sigurt, më e fortë dhe më e begatë. Kosova është krenare që qëndron krah për krah me SHBA-në në avancimin e paqes në rajonin tonë dhe në nivel global”, shkroi Osmani.