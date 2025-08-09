Marrëveshja Azerbajxhan–Armeni, Osmani: Nën udhëheqjen e SHBA-së, bota është më e sigurt

Presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani, ka mirëpritur marrëveshjen e paqes të arritur mes Azerbajxhanit dhe Armenisë, e ndërmjetësuar nga presidenti amerikan, Donald Trump. Në një postim në platformën X, Osmani ka përgëzuar presidentin amerikan, duke e cilësuar këtë marrëveshje historike si dëshmi të fuqisë së lidershipit amerikan. “Nën udhëheqjen e SHBA-së, bota është më e…

09/08/2025 08:03

Presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani, ka mirëpritur marrëveshjen e paqes të arritur mes Azerbajxhanit dhe Armenisë, e ndërmjetësuar nga presidenti amerikan, Donald Trump.

Në një postim në platformën X, Osmani ka përgëzuar presidentin amerikan, duke e cilësuar këtë marrëveshje historike si dëshmi të fuqisë së lidershipit amerikan.

“Nën udhëheqjen e SHBA-së, bota është më e sigurt, më e fortë dhe më e begatë. Kosova është krenare që qëndron krah për krah me SHBA-në në avancimin e paqes në rajonin tonë dhe në nivel global”, shkroi Osmani.

