Marquinhos afër rinovimit të kontratës me PSG Marquinhos do vazhdojë bashkëpunimin me Paris Saint Germain. 28 vjeçari ka kontratë me parisienët deri në vitin 2024, transmeton lajmi.net. Klubi e duan më gjatë brazilianin në ekip, andaj rinovimi është afër. Kështu së paku ka njoftuar së fundmi edhe vetë lojtari për ‘L`Equipe’. “Po, bisedimet po përparojnë mirë”, tha ai. Kohëzgjatja e kontratës, pritet…