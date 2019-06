Marquez triumfon në Barcelonë, Lorenzo bën diferencën në garë

Piloti spanjoll i Hondas e kaloi i pari vijën e finishit, duke i paraprirë francezit Fabio Quartararo të Yamahas dhe Danilo Petrucciit të Ducatit.

Vendi i katërt në këtë garë i takoi pilotit Alex Rins, i cili bëri një garë të jashtëzakonshme.

Kjo fitore e Marquez erdhi falë një gabimi të rëndë të Jorge Lorenzos, gabim që nxori nga gara që në xhirot e para tre protagonistë të rëndësishëm: Andrea Dovizioson, Valentino Rossin dhe Maverick Vinales, përcjell lajmi.net.

Spanjolli nuk arriti ta kontrollonte motorin e tij në kthesë në xhiron e dytë, duke përfshirë në aksident edhe tre pilotët e tjerë, që u detyruan të tërhiqeshin, duke bërë kështu diferencën e madhe në këtë garë interesante.

Marquez me këtë sukses në Barcelonë arrin të kryesojë bindshëm me 140 pikë, për tu shkëputur ndjeshëm nga Dovizioso, i cili mbetet me 103 pikë, 2 pikë më shumë se Rins. /Lajmi.net/