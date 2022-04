Marquez nuk mendon për fitore, garon në Amerikë për të rikthyer vetëbesimin

Piloti spanjoll pati një të tillë edhe në javët e fundit, por është gati të kthehet në Grand Prix të Amerikës për garën e ardhshme.

Gjithsesi, anëtari i Honda nuk pret që të marrë një fitore. Synimi i tij është të rikthejë vetëbesimin që po i mungon së fundmi, ndonëse shprehet i lumtur që ka mundësi të garojë.

“Ishte javë e vështirë, por jam me fat sepse problemet janë më të vogla sesa në të kaluarën. Mund të garoja në Argjentinë, por nuk isha i motivuar mjaftueshëm. As këtu nuk jam në momentin më të mirë, por me rëndësi do të jem aty”, ka thënë Marquez, transmeton lajmi.net

“Ndihem me fat për atë se si shkuan gjërat. Frika pas aksidentit ishte aty, menjëherë mendon për të mos garuar më, por pastaj pasioni të rikthen. Gjërat po ndryshojnë. Jam këtu sepse pasioni im është më i fortë sesa vuajtja”, shtoi ai, duke bërë të ditur se synimi i tij është të kthejë vetëbesimin.

Marquez ditë më parë konfirmoi përmes Twitter se do t’i bashkohet garës në Amerikë. /Lajmi.net/