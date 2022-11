Maroku mposht Belgjikën me dy gola epërsi, grupi F në ‘flakë’ Maroku ka bërë një befasi duke mposhtur kombëtaren e Belgjikës. Belgjika ka pësuar humbje në ndeshjen ndaj Marokut, me rezultatin 0:2, shkruan lajmi.net. ‘Djajtë e Kuq’ shiheshin në mesin e favoriteve për të fituar Kupën e Botës, por dy paraqitjet e para nuk tregojnë atë fytyrë. Rezultati u zhbllokua me një gol të shënuar nga…