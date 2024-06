Mark Rutte siguron edhe mbështetjen e Rumanisë, pritet të jetë shefi i ardhshëm i NATO-s Mark Rutte me siguri do të jetë Sekretari i Përgjithshëm i ardhshëm i aleancës së NATO-s, pasi 32 anëtarë të Aleancës ranë dakord dhe mbështetën kryeministrin holandez në largim për të pasuar Jens Stoltenberg. Pas miratimit të Hungarisë dhe Sllovakisë të martën, Rumania konfirmoi mbështetjen e saj për Rutte të enjten, me presidentin rumun Klaus…