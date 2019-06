Mark Esper do të nominohet për postin e sekretarit të Mbrojtjes

Presidenti i Shteteve të Bashkuara, Donald Trump njoftoi se ai do të nominojë sekretarin e Ushtrisë, Mark Esper për pozitën e sekretarit të Mbrojtjes

Esper, që prej 24 qershorit do të bëhet ushtrues detyre i sekretarit të Mbrojtjes, pasi nga ky post dha dorëheqje, Patrick Shanahan.

Nëse konfirmohet nga Senati amerikan, Esper do të zëvendësojë Jim Mattis, i cili ka dhënë dorëheqje nga posti i sekretarit të Mbrojtjes në fillim të vitit 2019, pas mosmarrëveshjeve me presidentin Trump lidhur me politikën e jashtme.

Esper, një veteran i ushtrisë dhe i diplomuar në West Point, ka shërbyer në luftën e parë të Irakut. Ai gjithashtu ka punuar si lobist në një firmë për mbrojtje.

Presidenti Trump po ashtu ka njoftuar se do të nominojë David Norquist në postin e nënsekretarit të Mbrojtjes dhe Ryan McCarthy në postin e sekretarit të Ushtrisë.