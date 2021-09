Marina Vjollca lë pa fjalë me paraqitjen unike në edicionin e “Klanifornia”

Marina Vjollca ka mahnitur të gjithë me paraqitjen e radhës.

Moderatorja shqiptare e cila drejton emisionin e të shtunave mbrëmje “Klanifornia”, ka treguar dukjen elegante që zgjodhi për edicionin e sotëm, shkruan lajmi.net.

Marina u shfaq me një fustan të shkurtër ngjyrë pembe të lehtë teksa theksoi barkun e rrumbullakosur.

Ajo po ashtu kombinoi edhe takat me fustan, ndërkohë që kompletoi dukjen edhe me një pale vath me gur të çmuar.

Theksojmë se Marina dhe Geti po bëhen prindër për herë të parë, ku sipas disa burimeve të afërta ata janë në pritje të një vajze./Lajmi.net/