Marina poston foto me barkun e rrumbullakosur në Maldive

Ditë më parë dyshja e përfolur në mediat rozë kanë konfirmuar se po bëhen prindër për herë të parë dhe sipas burimeve të afërta me dyshen ata do bëhen me vajzë, shkruan lajmi.net.

Ndërkohë nuk kanë munguar as fotot që kanë publikuar në rrjetet sociale, ku Marina është shfaq me barkun e rrumbullakosur.

View this post on Instagram A post shared by MARINA VJOLLCA (@marina_vjollca)

Edhe sot teksa ndodhen në pushime Marina ka postuar imazhe në jaht duke shfaq barkun e rrumbullakosur në veshje plazhi.

View this post on Instagram A post shared by MARINA VJOLLCA (@marina_vjollca)

Tutje edhe Geti ka postuar foto në profiling e tij në instagram./Lajmi.net/