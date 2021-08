Marin Mema: Sa herë e takoj bacën Rifat ndjej fort se dashuria e vërtetë për shqiptari nuk vdes kurrë

Ai e përshkruan babain e heroit kombëtar si një burrë të urtë e me zemër të madhe, ndërsa shkruan se sa herë rri me bacën Rifat ndjen fort se dashuria e vërtetë për shqipari nuk vdes kurrë.

Postimi i plotë:

“Fjalët e këtij burri të urtë e me zemër të madhe çeliku, por edhe kaq të dhembshur për kombin bartin forcën e jashtëzakonshme të shqiptarisë. Sa herë qëndroj me bacën Rifat Jashari ndjej fortë se dashuria e vërtetë për shqiptari nuk vdes kurrë ! Politika, politikanët, ata që urrejnë traditën e trashëgiminë tonë, vendimet e tyre, janë të përkohshme dashuria për kombin është e përjetshme ashtu si madhështia e familjes Jashari që lirinë e ka ngjyer me gjakun e saj. Bashkë jemi më të fortë ! Këtë më thotë zemra e shpirti, këto janë rradhët e vërteta që duhet të ndjejmë të gjithë. Është zëri i sakrificave, vuajtjes, përballjes, dhimbjes, por edhe mbijetesës, ky është zëri ynë, zëri i këtij kombi. Ky është zëri që duhet të dëgjojmë të gjithë bashkë. Zërat e tjerë të çjerrë nuk na hyjnë në punë ! Me shqiptarët e Dardanisë, Iliridës, Malit të zi , Çamërisë e kudo nuk më ndan dot politika dhe as njerëzit e saj sepse më bashkon historia, tradita, trashëgimia, gjaku ! Më bashkon gjaku më çdo shqiptar kudo ndodhet ! “. /Lajmi.net/