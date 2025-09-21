Maresca tregon arsyen pse bëri tre zëvendësime brenda 20 minutave lojë ndaj Man Utd

Chelsea u detyrua të luante me një lojtar më pak që në fillim të ndeshjes kundër Manchester United, pas përjashtimit të portierit Robert Sanchez në humbjen 2-1. Kjo situatë e vështirë e detyroi trajnerin Enzo Maresca të bënte disa ndryshime brenda 21 minutave lojë. Ai zëvendësoi Estevao Willian dhe Pedro Neto, ndërsa pak më vonë…

Sport

21/09/2025 09:49

Chelsea u detyrua të luante me një lojtar më pak që në fillim të ndeshjes kundër Manchester United, pas përjashtimit të portierit Robert Sanchez në humbjen 2-1.

Kjo situatë e vështirë e detyroi trajnerin Enzo Maresca të bënte disa ndryshime brenda 21 minutave lojë.

Ai zëvendësoi Estevao Willian dhe Pedro Neto, ndërsa pak më vonë edhe Cole Palmer, duke futur lojtarë më të orientuar drejt mbrojtjes, përfshirë edhe portierin rezervë Filip Jorgensen.

Duke folur pas humbjes 2-1, Maresca shpjegoi arsyet e tij taktike dhe tregoi pse bëri zëvendësimet.

“Ata janë mësuar të sulmojnë me pesë lojtarë, prandaj në atë moment ne duhej të mbroheshim me pesë,” tha ai për Sky Sports.

“Kur jemi 11 kundër 11 mund të mbrohemi me katër, por me një lojtar më pak, ideja ishte të forcohemi me pesë.”

Trajneri shtoi se zëvendësimet e lojtarëve ofensivë ishin të domosdoshme.

“Vendosëm të ndërronim Estevaon dhe Pedro Neton, ndërsa Cole Palmer u zëvendësua më pas, pasi ai nuk ishte 100 për qind i gatshëm për këtë ndeshje. Këtë mëngjes ai bëri një test dhe ishte mirë, por jo plotësisht në formë. Pas 20 minutash, vendosëm ta nxirrnim jashtë”, tha Maresca.

Chelsea tashmë duhet të reagojë shpejt, me Marescën që kërkon të rikthejë stabilitetin e skuadrës pas këtij zhgënjimi.

Artikuj të ngjashëm

September 20, 2025

Liverpool ruan ecurinë perfekte, mposht Evertonin në derbi

September 20, 2025

Sjellja e Garnacho-s te Man Utd bëri që tre lojtarë të...

September 19, 2025

Më në fund lajmërohet Amir Rrahmani, paralajmëron rikthimin

September 19, 2025

Ademi: Bersant Celina djaloshi që la Norvegjinë për Kosovën – zemra...

September 19, 2025

Sir Alex Ferguson: Në dhjetor mbush 84 vjeç, ndonjëherë harroj gjëra

September 18, 2025

Agim Ademi takohet me Arbër Zenelin: Shpresë për rikthimin në kombëtare

Lajme të fundit

Zhduket një 13-vjeçare në Fushë Kosovë

Aksident tragjik në Gjakovë, vdes një person

Osmani nis vizitën në ShBA në takim me mërgatën

Operacion policor në tri lokacione në Vushtrri, katër të arrestuar