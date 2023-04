Marcelo njeriu i trofeve, fiton kupën me Fluminense

Futbollisti i njohur, Marcelo ka fituar një tjetër trofe – duke shtuar në vitrinat e tij edhe një tjetër kupë të rëndësishme.

Skuadra e tij, Fluminense fitoi ndeshjen e dytë të playoffit ndaj Flamengos me rezultatin 4 me 1 (rezultati i përgjithshëm 4 me 3) dhe u shpall kampion në Campeonato Carioca, shkruan Lajmi.net

🇧🇷🔝 Marcelo has won his first trophy since returning to Fluminense! pic.twitter.com/Cg6qsvrlhV — Madrid Xtra (@MadridXtra) April 9, 2023

Marcelo në këtë ndeshje realizoi edhe një gol tejet të bukur nga distanca me këmbën e tij të majtë.

Kujtojmë që braziliani ishte larguar nga Real Madrid si një prej lojtarëve me më së shumti tituj në historinë e klubit spanjoll – me 25 tituj.

34-vjeçari me Fluminense kishte fituar edhe një titull, por kjo ndodhi në vitin 2005./Lajmi.net/