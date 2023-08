Marcelo i zhgënjyer, ia theu këmbën futbollistit kundërshtar

Ishte minuta e 58’të, ku futbollisti legjendar brazilian Marcelo paqëllim ia theu këmbën kundërshtarit të tij, Luciano Sanchez, shkruan Lajmi.net

Thyrja ishte shumë e tmerrshme dhe kur e pa se çfarë kishte bërë ish-lojtari i Real Madrid filloi të qante.

Ai u ndëshkua me karton të kuq direkt, kurse futbollisti nga Argjentina u dërgua mënjëherë në spital./Lajmi.net/

Marcelo just took away a man's ability to walk, WTFpic.twitter.com/3DfsZ0i1WN

— Football Report (@FootballReprt) August 2, 2023