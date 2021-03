Marca: Spanja e ‘njeh’ Kosovën, rivali i ri dhe i 92-ti në total

Pavarësisht që Spanja nuk e njeh Kosovën, ndeshja do zhvillohet ashtu siç është paraparë me fillim nga ora 20:45, shkruan lajmi.net.

Pas disa mediave, edhe Marca, shkruan se Spanja e ‘njeh’ Kosovën, duke e cilësuar si rivali i ri.

Lajmi.net, iu sjellë shkrimin e plotë të Marcas:

“Sot nuk është një ditë tjetër në Kombëtare. 31 mars 2021 do mbahet mend si data kur Spanja u përball me një rival që guvernatori ynë nuk e njeh”.

“Futbolli është i mirë se shtetet e regjistruara në FIFA (211) dhe Kombet e Bashkuara (193). Falë kësaj, skuadra spanjolle do zhvillojë ndeshjen historike. Sepse me 31 mars 2021 do mbetet në dokumentet e Kombëtares”.

“Pas luftës civile, Spanja refuzoi të luajë kundër USSR në 1960. Por, tani është ndryshe sepse Spanja i përket shteteve që nuk e njohin Kosovën si shtet sovran. Në fakt, në grupin kualifikues për Katarin 2022, vetëm Suedia e njeh”.

“Federata Spanjolle nuk bëri kërkesë në FIFA që të mos takohen me Kosovën siç bën Serbia, Rusia dhe Bosnja-Hercegovina. Kosova fillimisht ishte në grupin A, aty ku ishte Serbia që menjëherë shkaktoi të dërgohet në B, aty ku është Spanja”.

Ministri dhe FIFA

Orët e fundit, ministri spanjoll e ka bërë të qartë se FIFA ishte në krye dhe rregullat janë për çdo ndeshje. Por, Federata Spanjolle gjeti mënyrën si të përgjigjet, provokoi Kosovën që pastaj u rregullua vetëm pasi dy presidentët e federatave biseduan. Sot në La Cartuja, ndeshja do mbahet në rregullat e FIFA dhe UEFA.

Takimi nis në ora 20:45./Lajmi.net/