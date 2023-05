‘Marca’: Real Madridi arrin marrëveshje me Bellingham Jude Bellingham së shpejti pritet të jetë lojtari më i ri i Real Madridit. Tash e një kohë klubi mbretëror janë duke e monitoruar yllin e Borussia Dortmund, përcjellë lajmi.net. Sipas raportimeve të fundit thuhet se Reali ka arritur marrëveshje personale me lojtarin. Ndërsa, ‘Marca’ detajon që Jude Bellingham do t’i bashkohet Real Madridit. Marrëveshja…