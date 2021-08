Marca: PSG pranon ofertën e Realit, nesër Mbappe prezantohet në Madrid

Sipas tyre marrëveshja e plotë është arritur për 170 milionë euro plus 10 milionë euro bonuse, transmeton lajmi.net.

Oferta e fundit do pranohet së shpejti nga liderët e klubit francez, pastaj nesër Mbappe do arrijë në Madrid për të kompletuar transferimin.

Zyrtarizimi do kompletohet nesër dhe pastaj kampioni i Botës do shkojë për të përfaqësuar Francën në kualifikime për Kupën e Botës ndaj Bosnjës.

Marca tutje raporton se tani të gjithë palët kanë thënë ‘po’ dhe gjithçka do kompletohet në orët në vijim.

Ndërkohë, mbetet të shihet në rast që është e vërtetë ky lajm i mediumit të njohur spanjoll./Lajmi.net/

🚨🚨| Kylian Mbappé to Real Madrid is DONE. @jfelixdiaz [🎖] pic.twitter.com/JoKwxy5VPi

— Madrid Xtra. (@MadridXtra) August 26, 2021