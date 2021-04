Marc Anthony mbështet Jennifer Lopezin pas ndarjes nga Alex Rodriguez

Jennifer Lopez dhe Marc Anthony gjithmonë “do të kenë përkrahjen e njëri-tjetrit”, shkruan Entertainment Tonight, transmeton lajmi.net.

Ish-çifti, i cili ka binjakët 13-vjeçarë Max dhe Emme, mund të mos jenë më së bashku, por kanë një miqësi të fortë.

Mes prishjes së fundit të Lopez me Alex Rodriguez, një burim i thotë ET se “Jennifer ka marrëdhënie të mira veçanërisht me Marc, pasi ai është babai i fëmijëve të saj”.

“Jennifer dhe Marc kanë një miqësi dhe janë mbështetës të njëri-tjetrit pavarësisht nëse bëhet fjalë për prindërit, çështjet personale ose karrierën e tyre”, shton burimi. “Ata kanë kurrizin e njëri-tjetrit”.

Lopez dhe Anthony ishin martuar nga 2004 deri më 2014.

Në fillim të këtij muaji, Anthony vlerësoi yllin e Hustlers për largpamësinë e saj, duke shprehur në numrin e fundit të InStyle, “Gjëja në lidhje me Jennifer është aftësia e saj për të parë dhe kuptuar gjërat para se ato të ndodhin. Para se ajo madje të sjellë një ide, ajo e ka vizualizuar atë një mijë herë. Dhe nëse dikush thotë se nuk mund të jetë ideja më e mirë, ajo do të thotë, “Thjesht nuk e shihni akoma”. Nëntë herë nga 10, ajo do ta gozhdojë atë “.

Ai gjithashtu përgëzoi etikën e saj të punës, duke shtuar, “Ajo është e para në dhomë dhe e fundit që largohet. Punëtoja më e madhe që kam takuar ndonjëherë. Kur ishim bashkë, ishte krejt e kundërta për mua. Kjo ka ndryshuar që prej asaj kohe. Kam mësuar shumë prej saj. Ajo është origjinale!”, shtoi ai.

Ndërkohë, Lopez dhe Rodriguez njoftuan zyrtarisht ndarjen e tyre në një deklaratë të përbashkët më 15 prill.

View this post on Instagram A post shared by Marc Anthony (@marcanthony)

“Ne e kemi kuptuar që jemi më mirë si miq dhe presim të mbetemi të tillë,” tha ish-çifti. “Ne do të vazhdojmë të punojmë së bashku dhe të mbështesim njëri-tjetrin në bizneset dhe projektet tona të përbashkëta.”

“Ne dëshirojmë më të mirën për njëri-tjetrin dhe fëmijët e njëri-tjetrit,” vazhduan ata për fëmijët e Lopez dhe vajzat e Rodriguez, Natasha, 16 vjeçe dhe Ella, 13. “Për respekt të tyre, i vetmi koment tjetër që duhet të themi është faleminderit secilit që i ka dërguar fjalë të mira dhe mbështetje “.

Po atë ditë, Anthony gjithashtu vendosi të anulonte paraqitjen e tij në Latin Music Awards. Ndërsa ai nuk e përmendi JLo, ai bëri një video duke thënë se ai vendosi të qëndronte në shtëpi për arsye sigurie mes pandemisë. Ai vuri në dukje se ishte i shëndetshëm, thjesht vendosi të mos shkonte. /Lajmi.net/