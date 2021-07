Maqedonia e Veriut rrit pensionet deri në 3 euro

Vendimi i Ministrisë së Punës dhe Politikës Sociale për rritjen e pensioneve për 1.2 për qind ka nxitur reagime të shumë në opinion, kryesisht në mesin e pensionistëve, të cilët vendimin e quajnë “tallje” me dinjitetin e tyre, në kohë kur siç thonë po përballen me rritjen e çmimeve të produkteve elementare ushqimore, që mezi arrijnë t’i sigurojnë me pensionet që marrin.

Sipas vendimit, pensionet me muajit korrik do të jenë më të larta nga 90 (1.50 euro) deri 188 (3 euro) denarë apo mesatarisht nga 120 denarë (2.00 euro).

Bastri Selmani, pensionist nga Shkupi thotë për Radion Evropa e Lirë se merr një pension prej rreth 10 mijë denarë apo 150 euro, ndërsa me rritjen e fundit ka përfituar rritjet prej afër 100 denarë.

“Me vështirësi arrijmë të mbijetojmë. Pensionet janë të ulëta, çfarë të bëjmë me vështirësi ia kalojmë, çmimet ngritjen ndërsa pensionet ulen. Kur të ngriten çmimet, pensionet humbin në vlerë. Tani kanë bërë një rritje prej 100 denarësh, çfarë mund të bëjmë me këto para kur kemi çmimet shkojnë lartë, për shembull një litër vaj ka arritur në 100 denarë, do të thotë me këtë rritje ne mund të marrim vetëm një litër vaj në muaj”, thotë Selmani.

Maqedonia e Veriut numëron rreth 325 mijë pensionistë, prej tyre 64 për qind marrin pension nga 12 mijë deri më 40 mijë denarë. Rreth 98 mijë persona pensionin nuk i kanë më të lartë se 200 euro në muaj, ndërsa një pjesë e konsiderueshme marrin edhe më pak se 150 euro. Nga numri i përgjithshëm i pensionistëve, vetëm 30 prej tyre marrin pension mbi 57 mijë denarë apo rreth 1 mijë euro.

Dragi Argirovski, kryetar i Shoqatës së Pensionistëve, thotë se rritja e fundit paraqet nënçmim për pensionistët të cilët kanë bërë një jetë punë për ngritjen e këtij shteti, ndërsa në fund shumë prej tyre përfundojnë si raste sociale.

“Kjo rritje e pensioneve është qesharake dhe me të drejtë reagojnë pensionistët, pasi me një rritje të tillë nuk do të mund të blejnë asnjë çokollatë, e të mos flasim për nevojat tjera elementare. Ne konsiderojmë se rritja duhet së paku të ishte nga një mijë denarë (15 euro) apo rritja të jetë në mënyrë lineare me pagat tjera, të jetë në përputhje me rritjen e çmimeve dhe përmbushjen e nevojave tjera”, thotë Argirovski.

Ministrja e Punës dhe Politikës Sociale, Jagoda Shahpaska pranon se rritja është e papërfillshme, por se qeveria ka respektuar dispozitat ligjore mbi bazën e të cilave është bërë rritja.

“Unë jam serioze para qytetarëve dhe pranoj se ka reagime të shumta se ky harmonizim e pensioneve me rritjen e çmimeve tjera është i vogël apo i pamjaftueshëm për jetë normale. Ne jemi të vetëdijshëm për këtë dhe do të isha e lumtur sikur të mund të bënim më shumë se 1.2 për qind sa është rritur tani, bazuar në harxhimet për jetë. Ne kemi vepruar në përputhje me ligjin, bazuar në të dhënat e Entit të Statistikës se në gjashtë muajt e fundit harxhimet për jetë janë rritur për 1.2 për qind dhe për aq ne vendosëm të rrisim pensionet”, ka deklaruar ministrja e Punës dhe Politikës Sociale, Jagoda Shahpaska.