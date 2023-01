Maqedonia e Veriut regjistron rastin e parë me variantin “Kraken” të COVID-19 Instituti për Shëndet Publik në Maqedoninë e Veriut, ka njoftuar se vendi ka regjistruar rastin e parë të infektimit me një nënvariant të ”Omicron”, i njohur si ”Kraken”. Është bërë e ditur se “Kraken” është një variant i ri që përhapet shpejt por ka simptoma më të lehta. ”Nga 32 mostra pozitive me SARS-CoV-2, është…