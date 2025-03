​Maqedonia e Veriut pas dy javë mbyll platformat e lojërave të fatit në internet Brenda dy javësh pritet të miratohet ligji për komunikime elektronike nw Maqedoni tw Veriut, me çka do t’iu shpallet luftë direkte platformave jolegale për lojëra të fatit në internet. Deputeti i shumicës parlamentare, Brane Petrushevski, sqaroi se me këtë ligj, përmes Agjencisë për komunikime elektronike dhe operatorëve të internetit në vend, do të ndalohet qasja…