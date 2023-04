Maqedoni e Veriut : Formohet komisioni për ndryshimet kushtetuese, opozita nuk merr pjesë Maqedonia e Veriut e ka nisur procedurën për ndryshimet kushtetuese, me formimin e komisionit për hartimin e amendamenteve. Kështu ka bërë të ditur Ministria e Drejtësisë. Ndryshimet kushtetuese duhet të bëhen për përfshirjen e pakicës bullgare në preambulën e saj, si popull shtetformues, ashtu siç parashihet me marrëveshjen me Bullgarinë, bazuar në atë që njihet…