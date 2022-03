Maqedoni e Veriut: Bujqit druajnë se deri në fund të vitit mund të ketë mungesë drithërash

Bujqit maqedonas paralajmëruan se vendi i tyre do të përballej me mungesë drithërash deri në fund të vitit nëse masat e paralajmëruara nga autoritetet nuk hynin menjëherë në fuqi, sipas alsat.mk.

Nga ana tjetër, për shkak të mungesës së plehrave kimike, që aktualisht janë ndaluar për eksport nga Rusia, autoritetet duhet të gjejnë tregje alternative, sepse gruri që korret në vjeshtë mund të ketë rendiment të reduktuar prej 30 për qind.

”Çdo pëllëmbë tokë të jepet dhe tenderët për dhënien e tokës bujqësore shtetërore të mos zgjasin shumë, por të zbatohen menjëherë dhe toka t’u dorëzohet fermerëve, që kjo tokë të përdoret këtë pranverë. Problemi me grurin mund të mos ndjehet tani, por nëse nuk hedhim sasi të mjaftueshme do të kemi problem gjatë korrjeve. Kjo do të thotë se nëse vitin e kaluar kemi pasur 3,4 tonë për hektar, këtë vit nuk do ta kemi atë sasi”, thotë Petar Stojkoski, kryetar i Shoqatës së Bujqve.

Vitet e fundit, vendi sipas të dhënave të Entit Shtetëror të Statistikave, ka një prodhim më të ulët të drithërave.

Nevojat e shtetit janë 300 000 tonë grurë dhe pritshmëritë janë që këtë vit të prodhohen 250 mijë tonë nëse grurit nuk i hidhen tani plehra kimike.

Federata e Fermerëve thotë se po apelon vazhdimisht tek autoritetet që ta aktivizojnë tokën e mbetur shtetërore me qëllim rritjen e prodhimit.

”Ushqimi është pasuria jonë bazë dhe arma më e mirë si vend dhe prandaj duhet të prodhohet sa më shumë. Apelojmë si shoqatë për të tejkaluar këtë krizë, duhet ndihmë materiale, që çdo pëllëmbë tokë që mund të mbillet në këtë mbjellje pranverore të vihet menjëherë në dispozicion të fermerëve që të mos përballemi me mungesën e miellit”, tha Federata e Fermerëv.

Për ndarjen e tokës shtetërore janë planifikuar rreth 12 000 hektarë, por ende po bëhen analiza se në cilat rajone dhe cilat kultura do të jenë prioritare.