Maqedonci u uron suksese ushtarëve kosovarë në garën në Iowa

“Konkursi i Luftëtarit më të mirë (Best Warrior) 2024 të Shtetit të Ioëa-s po zhvillohet këtë fundjavë në Camp Dodge, Ioëa. Ushtarët dhe nënoficerët më të aftë do të përzgjidhen përmes një sërë testesh, duke theksuar qëndrueshmërinë, forcën dhe aftësitë. Fituesit nga shtete të ndryshme, përfshirë Kosovën, do të garojnë në Ioëa për herë të parë në shtatë vjet. Suksese ushtarakëve garues të FSK-së dhe fitoftë më i miri!”, ka shkruar Maqedonci.