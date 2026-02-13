Maqedonci takon homologët nga Kroacia dhe Shqipëria, dakordohen për hapa të rinj bashkëpunimi
Në margjinat e Forumit të Sigurisë së Mynihut, ministri i Mbrojtjes së Kosovës, Ejup Maqedonci, ka takuar ministrin e Mbrojtjes së Kroacisë dhe atë të Shqipërisë.
Ky takim është realizuar si vazhdimësi e partneritetit strategjik dhe vizionit të përbashkët për forcimin e sigurisë në rajon.
“Gjatë këtij takimi u dakorduan për hapa konkretë për thellimin dhe avancimin e bashkëpunimit në fushën e mbrojtjes, duke e ngritur atë në një nivel më të strukturuar dhe më të fuqishëm. Vëmendje e veçantë iu kushtua industrisë së mbrojtjes, zhvillimit të kapaciteteve prodhuese në përputhje me standardet e NATO-s për municione dhe sisteme të armatimit, si dhe investimeve strategjike që forcojnë vetëqëndrueshmërinë, rrisin ndërveprueshmërinë dhe kontribuojnë drejtpërdrejt në ruajtjen e paqes, stabilitetit rajonal dhe sigurisë më gjerë”, ka shkruar Ministria e Mbrojtjes. /Lajmi.net/
