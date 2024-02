Maqedonci takohet me Hysenin, flasin për rritje të bashkëpunimit mes MM-së dhe komunës së Gjilanit Ministri i Mbrojtjes, Ejup Maqedonci është takuar sot në ambientet e kësaj ministrie me Kryetarin e Gjilanit, Alban Hyseni. Maqedonci gjatë takimit me Hysenin kanë diskutuar për rritjen e bashkëpunimit mes MM-së dhe komunës së Gjilanit, në fushën e emergjencave civile dhe projekteve infrastrukturore. Tutje Maqedonci ka thënë se do të ketë edhe bashkëpunime të…