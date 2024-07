Maqedonci shpërndanë pamje të ushtarëve të FSK-së duke gjuajtur me municion real ditën dhe gjatë natës Kompania B e Regjimentit të Tretë të këmbësorisë së Forcave Tokësore të FSK-së, kanë realizuar trajnim për qitje ditën dhe natën. Trajnimi është bërë me municion real me të gjitha armët sipas strukturës së skuadrave të saj dhe përgatitjen për validim. “Në kuadër të ngritjes së kapaciteteve të njësive të Forcës së Sigurisë së Kosovës,…