Maqedonci pret nesër zyrtarin e lartë amerikan të Mbrojtjes – takim me ceremoni zyrtare në Prishtinë Ministri i Mbrojtjes, Ejup Maqedonci, nesër do të presë në takim Zëvendës Ndihmës Sekretarin e Mbrojtjes të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Jason Baker. Kështu bëri të ditur Ministria e Mbrojtjes përmes një njoftimi për media. Pritja do të bëhet me ceremoni zyrtare në objektin e Ministrisë së Mbrojtjes, duke filluar nga ora 16:00. “Ftohen…