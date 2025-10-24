Maqedonci pret në takim komandantin e KFOR-it, diskutohet situata e sigurisë
Lajme
Ministri në detyrë i Mbrojtjes, Ejup Maqedonci është takuar sot me komandantin e KFOR-it, Gjeneralmajor Özcan Ulutaş.
Në këtë takim thuhet të jetë diskutuar rreth situatës së sigurisë në nivel regjional dhe global.
“Gjithashtu shpreha dhe gatishmërinë për vazhdimin e koordinimit të ndërsjellë për çështjet me interes të përbashkët në kuadër të zhvillimeve aktuale dhe ndikimit të tyre në mjedisin e sigurisë”,deklaroi ministri në detyrë./Lajmi.net/