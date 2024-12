​Maqedonci pret me ceremoni zyrtare homologun e Letonisë Me ceremoni zyrtare e shoqëruar me togun ceremonial të FSK-së, është pritur ministri i Mbrojtjes së Letonisë, Andris Spruds nga ministri i Mbrojtjes, Ejup Maqedoncinë objektin e Ministrisë së Mbrojtjes. Ministri Maqedonci dhe holomogu i tij Spruds nga Letonia janë duke zhvilluar takim. Pas takimit nuk do të ketë deklarime për media.