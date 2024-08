Maqedonci në takim lamtumirës me Komandantin e kontigjentit turk të KFOR-it Ministri i Mbrojtjes, Ejup Maqedonci, ka bërë të ditur se sot ka realizuar një takimin lamtumirës me Komandantin e kontigjentit turk të KFOR-it, Kolonel Sabri Gokhan Karamursel, me rastin e përfundimit të misionit të tij. Përmes një postimi në rrjetin social Facebook, Ejup Maqedonci ka falënderuar Komandantin e kontigjentit turk të KFOR-it Sabri Gokhan Karamursel,…