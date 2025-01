Maqedonci në ShBA: Takime për fuqizimin e mbrojtjes mes dy vendeve Ministri i Mbrojtjes Ejup Maqedonci bashkë me komandantin e Forcës së Sigurisë së Kosovës, Bashkim Jashari po qëndrojnë në Shtetet e Bashkuara. Ata do të zhvillojnë takime të nivelit të lartë në Departamentin e Mbrojtjes, në Departamentin e Shtetit, në Senat dhe në institucione të tjera. Me këtë rast, Maqedonci ka dhënë detaje rreth këtyre…