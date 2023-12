Maqedonci në SHBA pritet të takojë njeriun e Bidenit Ministri i Mbrojtjes, Ejup Maqedonci do të udhëtojë drejt Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Maqedonci pritet të takohet me ndihmëssekretarin amerikan të Shtetit për Çështje Europiane dhe Euroaziatike, James O’Brien. Pos tij, Maqedonci to të zhvillojë takime edhe me zyrtarë të Departamentit të Mbrojtjes. “Gjatë ditëve në vijim do të kem një vizitë zyrtare në…