Maqedonci në SHBA: Kosova do të ketë helikopterë ‘Black Hawk’ Ministri i Mbrojtjes, Ejup Maqedonci, në përmbyllje të vizitës në SHBA, e ka vizituar fabrikën “Sikorsky – Lockheed Martin”, ku prodhohen edhe helikopterët Black Hawk, që si thotë ai, Kosova do t`i ketë në flotën e mbështetjes ajrore të ushtrisë. Maqedonci, në një postim në Facebook, bëri të ditur se me këtë rast kanë takuar…