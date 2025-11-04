Maqedonci mbërrin në zyrat e VV-së, i rezervuar për mandatarin e ri

04/11/2025 12:10

Ministri në detyrë i Mbrojtjes, Ejup Maqedonci, ka mbërritur sot në zyrat e Lëvizjes Vetëvendosje, ku po zhvillohet mbledhja për të diskutuar mbi emrin e mandatarit të ri për kryeministër.

Ai ka qëndruar i rezervuar para mediave lidhur me vendimin që pritet të merret nga partia, raporton lajmi.net

“Pas mbledhjes besoj që do të njoftoheni,” – tha shkurt Maqedonci./Lajmi.net/

