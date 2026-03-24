Maqedonci: Kosova nis prodhimin e municioneve ushtarake me standard NATO-je në dhjetor
Lajme
Ministri i Mbrojtjes, Ejup Maqedonci, ka njoftuar se Kosova do të nisë prodhimin e municioneve ushtarake me standard NATO-je në dhjetor të këtij viti.
Ai ka thënë se kjo është një arritje historike për Kosovën e pasluftës dhe shënon një hap të rëndësishëm në zhvillimin e industrisë së mbrojtjes në vend.
“Ne tashmë kemi marrë hapa fillestar në zhvillimin e industrisë së mbrojtjes. Në fund të këtij viti, në dhjetor, do të kemi prodhimin e municioneve të para të prodhuara ndonjëherë në Kosovë – 7.62 dhe 5.56 mm”.
“Kjo lidhet me fabrikën e municionit, ku kemi një plan zhvillimi dhe zotim nga pala turke, nga fabrika shtetërore e prodhimit të municionit në Turqi, që të realizojmë prodhimin e parë në dhjetor”, ka thënë ai në Tëvë1.
Maqedonci ka sqaruar se bëhet fjalë për dy lloje fishekësh që përdoren më së shumti në ushtritë e vendeve të NATO-s: 5.56 mm, standard për pushkët individuale të ushtarëve, dhe 7.62 mm, standard për armët ekipore të njësive ushtarake.
Sipas tij, Kosova do të jetë ndër vendet e para në Ballkan që do të prodhojë këto lloje municionesh me standard NATO-je, duke forcuar kapacitetet e saj në mbrojtje dhe siguri.