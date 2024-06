Maqedonci: Kampi Bondsteel, konfirmon lidhjen tonë të përjetshme me ShBA-në Ministri i Mbrojtjes, Ejup Maqedonci, ka thënë se vendosja e Bondsteel, bazës së parë amerikane në Kosovë, konfirmon lidhjen me SHBA-të. Maqedonci me anë të një postimi në rrjetin social Facebook, ka thënë se vendi do të angazhohet të thellojë lidhjet me ShBA-në. “Në 25 vjetorin e saj, me ftesë të kolonel Jason Baker mora…