Maqedonci: Kam shfaq vullnet të jem pjesë e listës për deputet të VV-së Ministri i Mbrojtjes, Ejup Maqedonci, ka thënë se do të vazhdojë të merret me politikë pas përfundimit të këtij mandati. Në Klan Kosova, ai ka treguar se a do të jetë pjesë e listës për deputetë të Lëvizjes Vetëvendosje për zgjedhjet nacionale të 9 shkurtit. “Normalisht që qëndrimi im politik lidhet me qëndrimin politik të…