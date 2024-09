Maqedonci i ofron ndihmën e Kosovës Çekisë e cila po përballet me përmbytje

“Gjersa mendimet tona janë me të gjithë të prekurit, uroj që kjo krizë të kaloj sa më parë, me sa më pak dëme. Ne qëndrojmë me Republikën Çeke në këtë kohë të rëndë për të dhe shpresojmë për tejkalim të kësaj gjendje të rëndë dhe kthim sa më të shpejtë në normalitet”, ka shkruar Maqedonci. /Lajmi.net/

.