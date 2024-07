Maqedonci: FSK po ndërtohet, zhvillohet e avancohet në vazhdimësi në forcë me standarde të NATO-s

Maqedonci përmes një postimi në Facebook ka thënë se aktualisht janë 104 kadetë të FSK-së të cilët aktualisht janë duke studiuar në akademitë më të njohura ushtarake brenda dhe jashtë vendit, si në ShBA, Turqi, Gjermani, Mbretëri të Bashkuar, Kroaci dhe Shqipëri.

“Krahas shkollimit akademik, Ministria e Mbrojtjes është duke investuar në ngritjen profesionale të ushtarakëve të FSK-së përmes financimit të shkollimit dhe trajnimeve”, ka shkruar Maqedonci.

Tutje ai ka thënë se janë 66 ushtarakë duke ndjekur edukim profesional ushtarak dhe trajnime specialistike në programe të rëndësishme në akademi, shkolla dhe qendra trajnuese për ndërtimin e lidershipit ushtarak.

“Forca jonë po ndërtohet, zhvillohet e avancohet në vazhdimësi në forcë me standarde të NATO-s, makimalisht të ndërveprueshme për operacione të përbashkëta me forcat e vendeve partnere dhe aleate të NATO-s. Vazhdojmë me vendosmëri të plotë, angazhim vetëmohues dhe përkushtim maksimal drejt përmbushjes së objektivit tonë”, ka përfunduar Maqedonci. /Lajmi.net/