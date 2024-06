Maqedonci: FSK ka arritur objektivin e numrit të pjesëtarëve të saj

Ministri i Mbrojtjes, Ejup Maqedonci, ka thënë se janë në rrugë të duhur për ta përmbushur planin dhjetëvjeçar të tranzicionit të FSK-së.

Sipas tij, ky plan është paraparë të arrihej në vitin 2028 por që katër vite më herët kanë arritur t’i kenë pesë mijë pjesëtarëve aktiv dhe tre mijë pjesëtarëve rezervë.

Sipas Planit Gjithëpërfshirës të Tranzicionit, disa nga përgjegjësitë e reja të FSK-së do të përfshinin ruajtjen e sovranitetit e integritetit territorial, ofrimin e mbështetjes ushtarake për autoritetet civile dhe pjesëmarrjen në operacione ndërkombëtare.

Në një intervistë për Ekonomia Online, ministri Maqedonci ka thënë se ky sukses është arritur falë mbështetjes së Qeverisë, ndërsa anash ka thënë se nuk kanë mbetur as me sisteme moderne të armatimit. Sipas tij, ato janë me standarde të NATO-s.

“Akademia jonë ka nxjerr kadet të aftë për të drejtuar jo vetëm operacione luftarake por edhe për të drejtuar aspektin e sigurisë të përgjithshme. Gjithmonë ardhja e kadetëve si oficer në Forcën e Sigurisë së Kosovës, është një gjenerim, i jep gjallëri, energji të re dhe jep mundësi të re forcës që të zhvillohet në drejtim të arritjes së objektivave tona shtetërore. Ne me plane gjithëpërfshirës të tranzicionit e kemi pasur të planifikuar që ta përmbushim këtë numër në vitin 2028, pra numri prej pesë mijë pjesëtarëve aktiv dhe tre mijë pjesëtarëve rezervë, mirëpo falë mbështetjes së vazhdueshme që kemi pasur nga kryeministri Kurti dhe nga Qeveria e Republikës së Kosovës, me buxhet shtesë por edhe me rritje buxheti ne kemi arritur që të kemi arritur që këtë numër qysh në këtë fazë që ta kalojmë mbi katër mijë pjesëtar aktiv dhe gjithashtu që furnizojmë forcën me sisteme moderne të armatimit të cilat janë sipas standardëve të NATO-s dhe që janë normalisht pjesë inventarë të FSK-së, për të kryer detyrën kyçe të saj që është mbrojtja e territorit dhe sovranitetit të vendit tonë”, ka thënë Maqedonci.

Ministri ka folur edhe për kërkesat e shumta të qytetarëve për tu bashkuar me Ushtrinë e Kosovës. Ka thënë se shërbimi ndaj atdheut është gjëja më e shenjtë.

“Gjithmonë ka pasur interes dhe vazhdon të ketë interes nga qytetarët, pra nga të rinjtë për t’iu bashkangjitur FSK-së, si në aspektin e ndjekjes së programeve akademike por edhe në aspektin e bashkëngjitjes si pjesëtar ushtarë i FSK-së. Mesazhi im për të rinjtë është që të guxojnë që ta aplikojnë për të qenë kadetë të FSK-së, për të qenë oficer. Gjithmonë shërbimi ndaj atdheut është gjëja më e shenjtë që një njeri mund të jep në raport jo vetëm me atdheun por edhe me familjen dhe vetën e tij”, u shpreh ministri./EO