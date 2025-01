Maqedonci e kongresmeni Hamadeh flasin për arritjet e ushtrisë së Kosovës Ministri i Mbrojtjes Ejup Maqedonci së bashku me komandantin e FSK-së, gjenerallejtënant Bashkim Jashari, në Kongres të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, janë takuar me Abraham Hamadeh, kongresmen republikan nga Arizona. Maqedonci ka thënë se me kongresmenin Hamadeh, i cili ka përvojë në ushtrinë amerikane dhe që aktualisht shërben në Komitetin e Forcave të…