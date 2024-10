Maqedonci: Do të vazhdojmë të blejmë edhe sisteme të tjera nga kompania “Baykar” Ministri i Mbrojtjes Ejup Maqedonci, po qëndron një vizitë zyrtare në Turqi, ku ka nënshkruar një varg marrëveshje ku do të përfitojnë ushtarët e Kosovës. Ai njoftoi për aktivitetet e zhvilluara në shtetin turk, ku ndër të tjera gjatë ditës së djeshme kishte një takim edhe me Haluk Bayraktar, i cili njihet si themelues i…