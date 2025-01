Maqedonci dhe Jashari në ShBA, flasin për zbarkime të përbashkëta të FSK-së me trupat amerikane në misione ndërkombëtare Ministri i Mbrotjes, Ejup Maqedonci, po qëndron për vizitë zyrtare në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ku po zhvillon takime të nivelit të lartë. Në profilin e tij në Facebook, Maqedonci njoftoi se së fundmi është takuar me Ndihmës-Sekretarin e Mbrojtjes për NATO dhe Evropë, Alton Buland, me të cilin bisedoi për thellim të bashkëpunimit…